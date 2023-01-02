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Атака "Шахедів" на Київську область: з'явилися фото наслідків

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Київська область, Понеділок 02 січня 2023 08:55
Атака "Шахедів" на Київську область: з'явилися фото наслідків Фото: з'явилися фото наслідків атаки ""Шахедів" на Київську область (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти вночі 2 грудня атакували Київську область за допомогою іранських дронів-камікадзе, внаслідок чого було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, житлові будинки та господарчі споруди", - сказано у повідомленні.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає, інформація наразі уточнюється.

На місцях подій працюють прокурори та слідчі, які документують порушення норм міжнародного гуманітарного права країною-агресором.

Прокуратура вже розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК).

Як повідомлялось раніше, в ніч проти 2 січня росіяни запустили кілька хвиль "Шахедів". Сили ППО знищили 39 ворожих дронів, з них 22 безпілотники - над столицею, 3 - у Київській області та 15 - над сусідніми областями.

Внаслідок нічних повітряних ударів росіян по Києву було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. У місті ввели аварійні відключення світла.

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