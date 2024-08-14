Атака "Шахедів": у Київській області працює ППО

Про відбиття російської повітряної атаки в області стало відомо через близько 25 хвилин після того, як в регіоні була оголошена повітряна тривога.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться в оголошенні адміністрації у Telegram о 00.09.

Також в КОВА нагадали про потребу дотримуватися інформ-тиші, та закликали жителів області перебувати в безпечних місцях, не забувати про правило "двох стін".

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться в заяві КОВА.

Нічна атака "Шахедів"

Перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували про запуск російськими окупантами "Шахедів" для чергової повітряної атаки по території України. У низці областей була оголошена повітряна тривога.

Ворожі ударні безпілотники, зокрема, були зафіксовані у небі над Київською областю.