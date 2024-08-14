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Атака "Шахедов": в Киевской области работает ПВО

Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области в ночь на 14 августа идет работа сил и средств противовоздушной обороны из-за фиксации вражеских ударных беспилотников типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).

Об отражении российской воздушной атаки в области стало известно спустя около 25 минут после того, как в регионе была объявлена воздушная тревога.

"Киевщина! Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в объявлении администрации в Telegram в 00.09.

Также в КОВА напомнили о необходимости соблюдать информ-тишину и призвали жителей области находиться в безопасных местах, не забывать о правиле "двух стен".

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в заявлении КОВА.

Ночная атака "Шахедов"

Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ информировали о запуске российскими оккупантами "Шахедов" для очередной воздушной атаки по территории Украины. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Вражеские ударные беспилотники были зафиксированы в небе над Киевской областью.

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Киевская областьПВОАтака дронов