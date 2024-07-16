Атака "Шахедів": у Київській області працює ППО

У Київській області у ніч проти 16 липня працюють сили та засоби протиповітряної оборони по ворожих дронах-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).
Про відбиття повітряної атаки противника у регіоні стало відомо о третій годині ночі 16 липня.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - передали в адміністрації.
Жителів області закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, а також дотримуватися інформаційної тиші - не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників українського неба.
Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти знову запустили по території України ударні безпілотники типу "Шахед" для чергової повітряної атаки. В низці областей була оголошена повітряна тривога.
Пізніше військові поінформували, що рух "Шахеди" був зафіксований як в північних регіонах, так і у центральних, східних та південних. В кількох областях попереджували про можливу роботу ППО через ударні безпілотники противника.
Крім того, повітряна тривога оголошувалася і в Києві.
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