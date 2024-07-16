Атака "Шахедів": у Київській області працює ППО

Про відбиття повітряної атаки противника у регіоні стало відомо о третій годині ночі 16 липня.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - передали в адміністрації.

Жителів області закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, а також дотримуватися інформаційної тиші - не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників українського неба.

Атака "Шахедів" вночі 16 липня

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти знову запустили по території України ударні безпілотники типу "Шахед" для чергової повітряної атаки. В низці областей була оголошена повітряна тривога.

Пізніше військові поінформували, що рух "Шахеди" був зафіксований як в північних регіонах, так і у центральних, східних та південних. В кількох областях попереджували про можливу роботу ППО через ударні безпілотники противника.

Крім того, повітряна тривога оголошувалася і в Києві.