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Атака "Шахедов": в Киевской области работает ПВО

Фото: в Киевской области работает ПВО из-за атаки "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области в ночь на 16 июля работают силы и средства противовоздушной обороны по вражеским дронам-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).

Об отражении воздушной атаки противника в регионе стало известно в три часа ночи 16 июля.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - передали в администрации.

Жителей области призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, а также соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников украинского неба.

Атака "Шахедов" ночью 16 июля

Напомним, этой ночью российские оккупанты снова запустили по территории Украины ударные беспилотники типа "Шахед" для очередной воздушной атаки. В ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.

Позже военные сообщили, что движение "Шахеды" было зафиксировано как в северных регионах, так и в центральных, восточных и южных. В нескольких областях предупреждали о возможной работе ПВО из-за ударных беспилотников противника.

Кроме того, воздушная тревога объявлялась и в Киеве.

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Киевская областьПВОАтака дронов