Атака "Шахедів" на Київ та область: що відомо про перші наслідки

Перші наслідки в Києві

Ткаченко розповів, що в Голосіївському районі уламки ворожого безпілотника впали на відкритій місцевості.

За його словами, внаслідок атаки там пошкоджено чотири автомобілі та вікна будівлі.

При цьому Ткаченко уточнив, що постраждалих через атаку на столицю немає.

Пізніше начальник КМВА Ткаченко у своєму Telegram зазначив, що пожежа у Дніпровському районі столиці не повʼязана з ворожою атакою.

"На місці працюють служби. Причини встановлюються", - додав він.

Перші наслідки в Київській області

Калашник зазначив, що внаслідок удару російського дрона в Броварському районі поранення дістали 54-річний чоловік і 50-річна жінка.

За його словами, вони обидва отримали осколкові поранення стегна.

"Постраждалих госпіталізовано до місцевої лікарні. Уся необхідна медична допомога надається", - розповів він.

Також голова ОВА додав, що пошкоджено приватний будинок і автомобіль. При цьому ворожа атака триває.