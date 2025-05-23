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Атака "Шахедов" на Киев и область: что известно о первых последствиях

Иллюстративное фото: в Киевской области есть разрушения из-за атаки дронов (Facebook-страница Сергея Крука)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 23 мая, атакуют Киев и Киевскую область ударными дронами. Есть повреждения и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram и главу Киевской областной военной администрации Николая Калашника в Telegram.

Первые последствия в Киеве

Ткаченко рассказал, что в Голосеевском районе обломки вражеского беспилотника упали на открытой местности. 

По его словам, в результате атаки там повреждено четыре автомобиля и окна здания. 

При этом Ткаченко уточнил, что пострадавших из-за атаки на столицу нет. 

Первые последствия в Киевской области

Калашник отметил, что в результате удара российского дрона в Броварском районе ранения получили 54-летний мужчина и 50-летняя женщина. 

По его словам, они оба получили осколочные ранения бедра. 

"Пострадавшие госпитализированы в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - рассказал он. 

Также глава ОВА добавил, что повреждены частный дом и автомобиль. При этом вражеская атака продолжается. 

Атака дронов

Напомним, оккупанты сегодня, 23 мая, вечером запустили по Украине дроны. Их уже фиксируют в ряде регионов.

Первые взрывы в Киеве на фоне атаки дронов прозвучали около 22:00.

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