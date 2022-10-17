Атака "шахедів" на Київ: правоохоронці розпочали два розслідування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ .

"Встановлюються усі причетні до чергових російських звірств, проводиться комплекс слідчо-оперативних дій для притягнення винних до відповідальності", - додали в СБУ.

Правоохоронці розслідують атаку на житловий будинок, а також окремо на об‘єкти енергетичної інфраструктури України. Обидва провадження відкриті через порушення законів та звичаїв війни.

"Слідчі СБУ відкрили два кримінальні провадження за фактами обстрілів столиці України 17 жовтня", - йдеться у повідомленні.

Вранці 17 жовтня російські війська атакували Київ дронами-камікадзе "Shahed-136", закупленими у Ірану. Вибухи було чути у Шевченківському районі міста. Один із дронів потрапив до житлового будинку. На даний момент відомо про трьох загиблих, 4 поранених та 19 врятованих в результаті атаки.

Крім того, іранські дрони завдали ударів по Миколаєву. Там безпілотник атакував цистерни із олією на території підприємства.

На тлі атак "Шахедів" в Ірані знову відзначилися цинічною заявою про постачання дронів Росії. Представник МЗС країни Насер Канаані заявив, що Тегеран не передавав Москві БПЛА, а "новини, що публікуються, мають політичні амбіції і поширюються західними джерелами".

Тим часом міністри закордонних справ Європейського союзу закликали до нових санкцій проти Ірану, якщо буде доведено причетність Тегерана до війни Росії проти України.

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