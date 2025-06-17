Атака "Шахедів" на Київ: постраждали понад 10 осіб

"Наразі чотирьох постраждалих госпіталізували медики в Солом'янському районі. Одному надали допомогу на місці", - повідомив він.

За словами Кличка, також медики вирушили в Дніпровський і Оболонський райони української столиці. У Солом'янському районі спалахнула пожежа в нежитловій забудові, а у Святошинському горять складські приміщення.

"У Святошинському районі вже 9 постраждалих. Чотирьох госпіталізували. Пʼятьом надали допомогу на місці.", - також повідомив Кличко.