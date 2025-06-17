Атака "Шахедів" на Київ: постраждали понад 10 осіб

У Києві внаслідок російської атаки за допомогою ударних БПЛА типу "Шахед" постраждали щонайменше 14 осіб. Зафіксовано руйнування багатоповерхового будинку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Віталія Кличка в Telegram.
"Наразі чотирьох постраждалих госпіталізували медики в Солом'янському районі. Одному надали допомогу на місці", - повідомив він.
За словами Кличка, також медики вирушили в Дніпровський і Оболонський райони української столиці. У Солом'янському районі спалахнула пожежа в нежитловій забудові, а у Святошинському горять складські приміщення.
"У Святошинському районі вже 9 постраждалих. Чотирьох госпіталізували. Пʼятьом надали допомогу на місці.", - також повідомив Кличко.
Нагадаємо, у Києві вночі 17 червня пролунали вибухи і спрацювала повітряна тривога. Щонайменше в одному районі було падіння ворожого "Шахеда".
Через падіння уламків спалахнули пожежі. Зафіксовано руйнування. Детальніше про нічну атаку на Київ читайте в матеріалі РБК-Україна.
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