Атака "Шахедов" на Киев: пострадали более 10 человек

В Киеве в результате российской атаки при помощи ударных БПЛА типа "Шахед" пострадали как минимум 14 человек. Зафиксированы разрушения многоэтажного дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Виталия Кличко в Telegram.
"В настоящее время четырех пострадавших госпитализировали медики в Соломенском районе. Одному оказали помощь на месте", - сообщил он.
По словам Кличко, также медики отправились в Днепровский и Оболонский районы украинской столицы. В Соломенском районе вспыхнул пожар в нежилой застройке, а в Святошинском горят складские помещения.
"В Святошинском районе уже 9 пострадавших. Четырех госпитализировали. Пятерым оказали помощь на месте", - также сообщил Кличко.
Напомним, в Киеве ночью 17 июня прогремели взрывы и сработала воздушная тревога. Как минимум в одном районе было падение вражеского "Шахеда".
Из-за падений обломков вспыхнули пожары. Зафиксированы разрушения. Подробнее о ночной атаке на Киев читайте в материале РБК-Украина.
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