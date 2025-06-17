Атака "Шахедов" на Киев: пострадали более 10 человек

"В настоящее время четырех пострадавших госпитализировали медики в Соломенском районе. Одному оказали помощь на месте", - сообщил он.

По словам Кличко, также медики отправились в Днепровский и Оболонский районы украинской столицы. В Соломенском районе вспыхнул пожар в нежилой застройке, а в Святошинском горят складские помещения.

"В Святошинском районе уже 9 пострадавших. Четырех госпитализировали. Пятерым оказали помощь на месте", - также сообщил Кличко.