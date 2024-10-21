Атака "Шахедів": у Києві розповіли про падіння уламків

Зазначається, що падіння уламків сталося в Дніпровському районі столиці. За попередніми даними - це сталося на відкритій території.

"Здійснюється обстеження. Пожежі не виявлено. Інформація щодо можливих руйнувань чи потерпілих на цю хвилину не надходила", - розповів начальник КМВА Сергій Попко.

Він також звернув увагу, що у столиці досі триває повітряна тривога. Відтак мешканців міста просять залишатися в укриттях та не покидати безпечних місць до відбою

Додамо, що у Києві також триває і бойова робота українських захисників із відбиття ворожої повітряної атаки. Так, близько четвертої години ранку у КМВА повідомили, що є загроза ударних безпілотників для столиці, й у Києві працює ППО.

Оновлено: пошкоджений будинок

Пізніше у КМВА розповіли, що за уточненими даними, у столиці внаслідок атаки "Шахедів" також був частково пошкоджений будинок у Голосіївському районі.

Зазначається, що в багатоквартирному житловому будинку було "зафіксовано часткове пошкодження оздоблення стін та є вибиті вікна".

"Без руйнування та загорання. Постраждалих не виявлено", - розповіли в адміністрації.

Оновлено: відбій тривоги

О 05.13 у КМВА заявили про відбій загрози через ворожі повітряні атаки для столиці.

Нічна атака "Шахедів" на Київ та вибухи

Раніше повідомлялося, що цієї ночі, 21 жовтня, російські загарбники під час чергової атаки по території України запустили "Шахеди" також у бік столиці.

Так, у Києві було чути серію вибухів, й у місті триває робота ППО. Зауважимо, що у Повітряних силах ЗСУ щонайменше сім разів повідомляли про рух у бік Києва ударних безпілотників противника. В районі столиці вибухи було чути після опівночі кілька разів.