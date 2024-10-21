Атака "Шахедів": у Києві розповіли про падіння уламків

У Києві внаслідок ворожої атаки із застосуванням дронів-камікадзе цієї ночі фіксується падіння уламків в одному з районів міста. Даних щодо можливих руйнувань немає.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).
Зазначається, що падіння уламків сталося в Дніпровському районі столиці. За попередніми даними - це сталося на відкритій території.
"Здійснюється обстеження. Пожежі не виявлено. Інформація щодо можливих руйнувань чи потерпілих на цю хвилину не надходила", - розповів начальник КМВА Сергій Попко.
Він також звернув увагу, що у столиці досі триває повітряна тривога. Відтак мешканців міста просять залишатися в укриттях та не покидати безпечних місць до відбою
Додамо, що у Києві також триває і бойова робота українських захисників із відбиття ворожої повітряної атаки. Так, близько четвертої години ранку у КМВА повідомили, що є загроза ударних безпілотників для столиці, й у Києві працює ППО.
Пізніше у КМВА розповіли, що за уточненими даними, у столиці внаслідок атаки "Шахедів" також був частково пошкоджений будинок у Голосіївському районі.
Зазначається, що в багатоквартирному житловому будинку було "зафіксовано часткове пошкодження оздоблення стін та є вибиті вікна".
"Без руйнування та загорання. Постраждалих не виявлено", - розповіли в адміністрації.
О 05.13 у КМВА заявили про відбій загрози через ворожі повітряні атаки для столиці.
Раніше повідомлялося, що цієї ночі, 21 жовтня, російські загарбники під час чергової атаки по території України запустили "Шахеди" також у бік столиці.
Так, у Києві було чути серію вибухів, й у місті триває робота ППО. Зауважимо, що у Повітряних силах ЗСУ щонайменше сім разів повідомляли про рух у бік Києва ударних безпілотників противника. В районі столиці вибухи було чути після опівночі кілька разів.
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