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Атака "Шахедов": в Киеве работала ПВО

Киев, Среда 08 января 2025 01:42
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Атака "Шахедов": в Киеве работала ПВО Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве ночью, 8 января, после объявления воздушной тревоги началась работа противовоздушной обороны. В сторону столицы фиксировалось движение беспилотников противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Чиновник рассказал об отражении воздушной атаки в столице около половины второго ночи.

Он также призвал жителей города находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги из-за вражеских беспилотников.

"В Киеве работает ПВО! Находитесь в безопасных местах!" - говорится в публикации руководителя КГВА в Telegram.

Перед этим в Воздушных силах информировали о движении БПЛА врага в направлении столицы.

Атака &quot;Шахедов&quot;: в Киеве работала ПВО

Обновлено: отбой тревоги

В 02:00 в Киевской городской военной администрации заявили об отбое угрозы воздушной атаки для столицы.

Ночная атака с применением беспилотников

Напомним, около часа назад сообщалось о работе ПВО также в Киевской области. Причиной также являются ударные беспилотники противника, которые фиксировались в воздушном пространстве региона.

Как сообщалось ранее, еще вечером 7 января российские оккупанты запустили ударные беспилотники, в частности типа "Шахед", в сторону Украины. Из-за угрозы дронов-камикадзе в ряде областей объявили ​​воздушную тревогу.

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Киев ПВО Атака дронов
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