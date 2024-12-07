Атака "Шахедів": у Києві оголосили повітряну тривогу (відбій)

У Києві у ніч проти 7 грудня була оголошена повітряна тривога. Вона пов'язана із загрозою ворожих атак із застосуванням ударних безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).
Сирена щодо повітряної тривоги залунала у столиці близько пів на першу годину ночі.
Мешканців Києва закликали перейти в укриття, та залишатися в безпечних місцях до відбою тривоги.
Зазначимо, перед тим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про фіксацію "Шахедів" у чотирьох областях, й дрони-камікадзе ворога рухалися, зокрема, у напрямку Києва.
За даними військових станом на близько пів на першу ночі, ударні безпілотники противника були помічені на Полтавщині, Київщині, у Вінницькій, Одеській областях. Під загрозою також Житомирщина, Чернівецька область, Хмельниччина та Кіровоградщина.
Близько 01.15 у КМВА заявили про відбій загрози для столиці щодо ворожих повітряних атак.
Раніше повідомлялося, що з вечора напередодні, 6 грудня, був зафіксований запуск ворогом кількох груп дронів-камікадзе, зокрема типу "Шахед", по території України.
Через чергову повітряну атаку противника у низці областей була оголошена тривога.
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