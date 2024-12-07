Атака "Шахедов": в Киеве объявили воздушную тревогу (отбой)

Сирена воздушной тревоги раздалась в столице около половины первого ночи.

Жителей Киева призвали перейти в укрытия, и оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.

Отметим, перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали о фиксации "Шахедов" в четырех областях, и дроны-камикадзе врага двигались, в частности, в направлении Киева.

По данным военных по состоянию на половину первого ночи, ударные беспилотники противника были замечены в Полтавской, Киевской, Винницкой и Одесской областях. Под угрозой также была Житомирская, Черновицкая, Хмельницкая и Кировоградская области.

Обновлено: отбой тревоги

Около 01.15 в КГВА заявили об отбое угрозы для столицы вражеских воздушных атак.

Атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что с вечера накануне, 6 декабря, был зафиксирован запуск врагом нескольких групп дронов-камикадзе, в том числе типа "Шахед", по территории Украины.

Из-за очередной воздушной атаки противника в ряде областей была объявлена ​​тревога.