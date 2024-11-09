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Атака "Шахедів": у Києві оголосили повітряну тривогу (відбій)

Фото: у Києві оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві у ніч проти 9 листопада оголосили повітряну тривогу. Вона пов'язана із загрозою дронів-камікадзе противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

Сигнал щодо загрози ворожих повітряних атак у столиці залунав близько 01.10.

Мешканців Києва закликали негайно прямувати до укриттів, та не залишати безпечних місць до відбою тривоги.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!" - йдеться в заяві начальника КМВА Сергія Попка.

Також в адміністрації поширили повідомлення Повітряних сил про фіксацію руху "Шахеда" на сході Київської області курсом на столицю.

Оновлено: відбій тривоги

Близько 02.08 у КМВА заявили про відбій загрози для Києва щодо повітряних атак ворога.

Атака "Шахедів"

Як повідомлялося раніше, ввечері 8 російські окупанти запустили кілька груп дронів-камікадзе по Україні для повітряної атаки. У низці областей була оголошена повітряна тривога.

Крім того, ближче до півночі стало відомо про атаку "Шахедів" на Одесу та район. Так, в Одесі пролунала серія вибухів, велася робота сил та засобів протиповітряної оборони.

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КиївПовітряна тривогаАтака дронів