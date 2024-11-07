Атака "Шахедов": в Киеве фиксируют падение обломков, названы последствия
В Киеве на фоне вражеской дроновой атаки в эту ночь произошло падение обломков БПЛА российских захватчиков в одном из районов города. В результате была сильно повреждена квартира в жилом доме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко.
Чиновник рассказал, что это произошло в Голосеевском районе столицы.
По предварительным данным, рассказал руководитель КГВА, есть "существенное повреждение квартиры в жилом доме".
"Пожара на месте нет. Предварительно - без пострадавших", - озвучил он данные по оперативной обстановке из-за атаки "Шахедов" на столицу.
Чиновник добавил, что информация относительно последствия пока еще "проверяется и уточняется".
Обновлено: произошел пожар
Позже в КГВА добавили, что в Голосеевском районе также фиксируется пожар на территории гаражного кооператива. Туда направляются экстренные службы
В администрации отметили, что информация о пострадавших не поступала.
Как написал мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram, обломки БПЛА упали в Голосеевском районе, и, по предварительной информации, там "горят гаражи".
"Экстренные службы направляются на место", - добавил городской голова.
Ночная атака "Шахедов" на Киев
Ранее сообщалось, что накануне вечером российские оккупанты запустили дроны-камикадзе по Украине для очередной воздушной атаки. "Шахеды", в частности, двигались и в сторону столицы. Уже после полуночи в Киеве была объявлена воздушная тревога.
Впоследствии стало известно о работе ПВО в Киеве, где также была слышна серия взрывов.
Добавим, что в Киевской области также сбивают вражеские беспилотники этой ночью.
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