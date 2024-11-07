Атака "Шахедов": в Киеве фиксируют падение обломков, названы последствия

В Киеве на фоне вражеской дроновой атаки в эту ночь произошло падение обломков БПЛА российских захватчиков в одном из районов города. В результате была сильно повреждена квартира в жилом доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко .

Чиновник рассказал, что это произошло в Голосеевском районе столицы.

По предварительным данным, рассказал руководитель КГВА, есть "существенное повреждение квартиры в жилом доме".

"Пожара на месте нет. Предварительно - без пострадавших", - озвучил он данные по оперативной обстановке из-за атаки "Шахедов" на столицу.

Чиновник добавил, что информация относительно последствия пока еще "проверяется и уточняется".

Обновлено: произошел пожар

Позже в КГВА добавили, что в Голосеевском районе также фиксируется пожар на территории гаражного кооператива. Туда направляются экстренные службы

В администрации отметили, что информация о пострадавших не поступала.

Как написал мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram, обломки БПЛА упали в Голосеевском районе, и, по предварительной информации, там "горят гаражи".

"Экстренные службы направляются на место", - добавил городской голова.

Ночная атака "Шахедов" на Киев

Ранее сообщалось, что накануне вечером российские оккупанты запустили дроны-камикадзе по Украине для очередной воздушной атаки. "Шахеды", в частности, двигались и в сторону столицы. Уже после полуночи в Киеве была объявлена ​​воздушная тревога.

Впоследствии стало известно о работе ПВО в Киеве, где также была слышна серия взрывов.

Добавим, что в Киевской области также сбивают вражеские беспилотники этой ночью.