Атака "Шахедів" по Харкову: серед постраждалих є діти, сталася масштабна пожежа

Чиновник уточнив, що російські окупанти завдали Харкова удару близько 00:45 попередньо чотирма дронами-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок ворожої атаки були:

пошкоджені 2 гаражі, 4 легкові автомобілі та господарська споруда, будівля СТО, не діючий швейний цех та житловий будинок;

2 гаражі, 4 легкові автомобілі та господарська споруда, будівля СТО, не діючий швейний цех та житловий будинок; частково зруйновано навчальний заклад.

"Сталися пожежі. До медиків звернулося 8 харків'ян з гострою реакцією на стрес, в тому числі 2 дітей. Отримали допомогу на місці. Поранень ніхто не зазнав", - розповів голова ОВА.

Як зазначили в ДСНС, внаслідок масованої атаки противника із застосуванням "Шахедів" по Харкову та області сталося 5 пожеж, а наймасштабніша пожежа виникла в одному з районів Харкова.

У цьому районі міста вогнем були охоплені:

адміністративна будівля,

діюча будівля швейного цеху,

СТО,

гаражі,

8 автомобілів,

житловий будинок на загальній площі понад 1000 кв.м.

"Була загроза поширення полум'я на інші будівлі. Пожежа локалізована, триває ліквідація", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Рятувальники також показали відео ліквідації пожежі у Харкові в результаті нічної атаки.

Обстріл Харкова вночі 3 листопада

У ніч на п'ятницю російські загарбники завдали повітряного удару по Харкову "Шахедами". В обласній прокуратурі повідомили, що удари припали на Основенський та Шевченківський райони міста. Пізніше стало відомо, що війська РФ вдарили по Харкові близько 10 дронами-камікадзе.

Як поінформували в командуванні Повітряних сил ЗСУ, в ніч проти 3 листопада російські окупанти атакували Україну 40 "Shahed-136/131", а також запустили ракету Х-59 з окупованої частини Херсонської області. ППО ЗСУ знищила 24 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та одну керовану авіаційну ракету ворога.