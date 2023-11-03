Атака "Шахедів" по Харкову: серед постраждалих є діти, сталася масштабна пожежа

Внаслідок ворожої атаки із застосуванням ударних дронів по Харківській області цієї ночі сталися серйозні пожежі. Наймасштабніший був у Харкові. Серед потерпілих є діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубава та Державну службу з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).
Чиновник уточнив, що російські окупанти завдали Харкова удару близько 00:45 попередньо чотирма дронами-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок ворожої атаки були:
"Сталися пожежі. До медиків звернулося 8 харків'ян з гострою реакцією на стрес, в тому числі 2 дітей. Отримали допомогу на місці. Поранень ніхто не зазнав", - розповів голова ОВА.
Як зазначили в ДСНС, внаслідок масованої атаки противника із застосуванням "Шахедів" по Харкову та області сталося 5 пожеж, а наймасштабніша пожежа виникла в одному з районів Харкова.
У цьому районі міста вогнем були охоплені:
"Була загроза поширення полум'я на інші будівлі. Пожежа локалізована, триває ліквідація", - йдеться у повідомленні ДСНС.
Рятувальники також показали відео ліквідації пожежі у Харкові в результаті нічної атаки.
У ніч на п'ятницю російські загарбники завдали повітряного удару по Харкову "Шахедами". В обласній прокуратурі повідомили, що удари припали на Основенський та Шевченківський райони міста. Пізніше стало відомо, що війська РФ вдарили по Харкові близько 10 дронами-камікадзе.
Як поінформували в командуванні Повітряних сил ЗСУ, в ніч проти 3 листопада російські окупанти атакували Україну 40 "Shahed-136/131", а також запустили ракету Х-59 з окупованої частини Херсонської області. ППО ЗСУ знищила 24 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та одну керовану авіаційну ракету ворога.
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