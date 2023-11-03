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Атака "Шахедов" по Харькову: среди пострадавших есть дети, произошел масштабный пожар

Фото: пожар в Харькове в результате российского удара "Шахедами" (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

В результате вражеской атаки с примеением ударных дронов по Харьковской области этой ночью произошли серьезные пожары. Самый масштабный был в Харькове. Среди пострадавших есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубава и Государственную службу по чрезвычаыным ситуациям Украины (ГСЧС).

Чиновник уточнил, что российские оккупанты нанесли по Харькову удар около 00:45 предварительно 4-мя дронами-камикадзе типа "Шахед". В результате вражеской атаки были:

  • повреждены 2 гаража, 4 легковых автомобиля и хозяйственная постройка, здание СТО, не действующий швейный цех и жилой дом;
  • частично разрушено учебное заведение.

"Произошли пожары. К медикам обратилось 8 харьковчан с острой реакцией на стресс, в том числе 2 детей. Получили помощь на месте. Ранения никто не получил", - рассказал глава ОВА.

 

Как отметили в ГСЧС, в результате массированной атаки противника с примеением "Шахедов" по Харькову и области произошло 5 пожаров, а самый масштабный пожар возник в одном из районов Харькова.

В этом районе города огнем были охвачены:

  • административное здание,
  • действующее здание швейного цеха,
  • СТО,
  • гаражи,
  • 8 автомобилей, 
  • жилой дом на общей площади более 1000 кв.м.

"Была угроза распространения пламени на другие здания. Пожар локализован, продолжается ликвидация", - говорится в сообщении ГСЧС.

 

Спасатели также показали видео ликвидации пожара в Харькове в результате ночной атаки.

Обстрел Харькова ночью 3 ноября

В ночь на пятницу российские захватчики нанесли воздушный удар по Харькову "Шахедами". В областной прокуратуре сообщили, что удары пришлись на Основенский и Шевченковский районы города. Позже стало известно, что войска РФ ударили по Харькову около 10 дронами-камикадзе.

Как проинформировали в командовании Воздушных сил ВСУ, всего в ночь на 3 ноября российские оккупанты атаковали Украину 40 "Shahed-136/131", а также запустили ракету Х-59 из оккупированной части Херсонской области. ПВО ВСУ уничтожила 24 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и одну управляемую авиационную ракету врага. 

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