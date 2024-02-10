Атака "Шахедів" на Харків: поліція встановила кількість дронів, які детонували

Як розповіли в Нацполіції, правоохоронці ще продовжують роботу на території нафтобази, яка була атакована ворожими безпілотниками.

На місці нічних вибухів було виявлено фрагменти фюзеляжу та крил, елементи системи наведення та навігації, роз’єми електромереж, частини управління.

"Поліцією вже встановлено, що відбулася детонація трьох безпілотників типу "Шахед", які прилетіли з Росії", - зазначили в Нацполіції.

Крім того, харківські слідчі та криміналісти закінчили роботу в морзі з тілами загиблих та відібрали всі зразки ДНК для їхнього упізнання.

Атака "Шахедів" на Харків

Цієї ночі, 10 лютого, ворог запустив 31 ударний безпілотник типу "Шахед" з території тимчасово окупованого Криму та Російської Федерації. Основними напрямками удару були Одеська та Харківська області.

У Харкові дрони атакували нафтобазу. В результаті атаки сталася величезна пожежа в приватному секторі. Жертвами російської атаки стали семеро людей, ще понад півсотні - постраждали.

Як з'ясувалося, серед загиблих - прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Ольга Путятіна та її родина. Жертвами російської атаки стали її чоловік та троє дітей.

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