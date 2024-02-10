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Атака "Шахедов" на Харьков: полиция установила количество дронов, которые детонировали

Фото: Харьков атаковали три вражеских дрона (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Полиция завершила осмотр домов, уничтоженных в результате атаки дронов на Харьков. Правоохранители установили количество вражеских дронов, которые детонировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Как рассказали в Нацполиции, правоохранители еще продолжают работу на территории нефтебазы, атакованной вражескими беспилотниками.

На месте ночных взрывов обнаружены фрагменты фюзеляжа и крыльев, элементы системы наведения и навигации, разъемы электросетей, части управления.

"Полиция уже установила, что произошла детонация трех беспилотников типа "Шахед", которые прилетели из России", - отметили в Нацполиции.

Кроме того, харьковские следователи и криминалисты закончили работу в морге с телами погибших и отобрали все образцы ДНК для их опознания.

Атака "Шахедов" на Харьков

В эту ночь, 10 февраля, враг запустил 31 ударный беспилотник типа "Шахед" с территории временно оккупированного Крыма и Российской Федерации. Основными направлениями удара были Одесская и Харьковская области.

В Харькове дроны атаковали нефтебазу. В результате атаки произошел огромный пожар в частном секторе. Жертвами российской атаки стали семь человек, еще более полусотни - пострадали.

Как выяснилось, среди погибших - прокурор Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Ольга Путятина и ее семья. Жертвами российской атаки стали ее муж и трое детей.

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ХарьковАтака дронов