Атака "Шахедов на Харьков: количество пострадавших возросло до 60, из них 9 - дети
В Харькове количество пострадавших в результате ночной атаки дронов возросло до 60 человек. Среди раненых девять детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую облпрокуратуру.
Как отмечает прокуратура, сегодня в период с 00:30 до 00:40 россияне массированно атаковали Харьков дронами. Под обстрелом были два района - Слободской и Основянский.
Враг применил не менее 17 дронов, по предварительной информации, "Герань-2". Зафиксированы удары по частным и многоквартирным домам и предприятиям, произошли пожары. В результате атак также повреждены магазины, киоски, автомобили, троллейбусы и тому подобное.
Погибли два человека: 66-летний мужчина и женщина 47 лет. Количество пострадавших возросло до 60, среди которых девять детей. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, острую реакцию на стресс.
Фото: в Харькове уже 60 пострадавших из-за атаки РФ (t.me/prokuratura_kharkiv)
Правоохранители начали досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УК Украины).
Стоит отметить, что утром председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал о 57 пострадавших в Харькове.
Атака на Украину
По данным Воздушных сил ВСУ, Россия в ночь на 11 июня выпустила по Украине 85 дронов и атаковала баллистической ракетой "Искандер-М".
ПВО обезвредила 49 вражеских "Шахедов" и беспилотников других типов (40 - сбиты, 9 - локально потеряны/подавлены РЭБ).
Зафиксировано попадание в 14 локациях, падение сбитых целей (обломков) - в 2 локациях.
Также под ударом врага ночью была Одесская область. В результате атаки повреждены дачи, хозяйственные постройки и авто.
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