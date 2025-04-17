Атака "Шахедів" на Дніпро: росіяни майже влучили по мерії

Ввечері, 16 квітня, російські окупанти масовано атакували Дніпро "Шахедами". Внаслідок атаки пошкоджено багато будівель, а один з дронів ледь не влучив по мерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Бориса Філатова.
"Вони знову розвалили кучу цивільних будівель та в**бали "Шахедом" по мерії. Так, так. По мерії. Але не попали. Приліт в 100 метрах. Як раз поруч з пам'ятником Полю", - йдеться у повідомленні.
Також Філатов поінформував, що ворог зруйнував магазин жіночого одягу, який належить його дружині.
"Ну і також розвалили моїй дружині магазин. Заявляю відповідально, що окрім жіночого одягу там не було жодного солдата НАТО", - додав він.
Нагадаємо, що на тлі атаки дронів в Дніпрі пролунало понад 10 вибухів. Внаслідок атаки виникли пожежі, пошкоджено житлові будинки, заклади освіти та культури. Поневічено автомобілі.
Крім того, загинули щонайменше дві людини та багато постраждалих.
Детально про наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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