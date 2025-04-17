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Атака "Шахедов" на Днепр: россияне почти попали по мэрии

Фото: в Днепре из-за вражеской атаки много разрушений (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 16 апреля, российские оккупанты массированно атаковали Днепр "Шахедами". В результате атаки повреждено много зданий, а один из дронов едва не попал по мэрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Бориса Филатова.

"Они снова развалили кучу гражданских зданий и в**бали "Шахедом" по мэрии. Да, да. По мэрии. Но не попали. Прилет в 100 метрах. Как раз рядом с памятником Полю", - говорится в сообщении.

Также Филатов проинформировал, что враг разрушил магазин женской одежды, который принадлежит его жене.

"Ну и также развалили моей жене магазин. Заявляю ответственно, что кроме женской одежды там не было ни одного солдата НАТО", - добавил он.

Последствия атаки РФ по Днепру

Напомним, что на фоне атаки дронов в Днепре прозвучало более 10 взрывов. В результате атаки возникли пожары, повреждены жилые дома, учебные заведения и учреждения культуры. Повреждены автомобили.

Кроме того, погибли по меньшей мере два человека и много пострадавших.

Подробно о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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