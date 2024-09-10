Атака "Шахедів": у Черкаській області було чути вибухи

Зазначається, що вибухів у Черкаській області було кілька. Зокрема, вони лунали близько 3:38, 3:22 та 3:15.

Перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували про загрозу через ударні безпілотники противника для Черкаської області, у якій були помічені кілька груп ворожих цілей.

Керівник ОВА також попередив у своєму Telegram про підвищену небезпеку у Черкаській області.

"Загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - написав він о 03.41.

Додамо, за даними ЗМІ, близько четвертої години у Черкаській області було чути ще один вибух.

Атака "Шахедів"

Нагадаємо, ввечері 9 вересня у Повітряних силах заявили про запуск російськими загарбниками ударних безпілотників для чергової атаки по України. Так, у кількох областях була оголошена повітряна тривога.

За останніми даними Повітряних сил (повідомлення від 03.48), у небі над Україною фіксуються до 10 груп "Шахедів", і більшість дронів-камікадзе противника - у Полтавській та Черкаській областях.