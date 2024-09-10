Атака "Шахедов": в Черкасской области были слышны взрывы

Отмечается, что взрывов в Черкасской области было несколько. В частности, они звучали около 3:38, 3:22 и 3:15.

Перед тем в командовании Воздушных сил ВСУ информировали об угрозе из-за ударных беспилотников противника для Черкасской области, в которой было замечено несколько групп враждебных целей.

Руководитель ОВА также предупредил в своем Telegram о повышенной опасности в Черкасской области.

"Угроза применения врагом ударных БПЛА", - написал он в 03.41.

Добавим, по данным СМИ, около четырех часов в Черкасской области был слышен еще один взрыв.

Атака "Шахедов"

Напомним, вечером 9 сентября в Воздушных силах заявили о запуске российскими захватчиками ударных беспилотников для очередной атаки по Украине. Так, в нескольких областях была объявлена ​​воздушная тревога.

По последним данным Воздушных сил (сообщение от 03.48), в небе над Украиной фиксируются до 10 групп "Шахедов", и большинство дронов-камикадзе противника - в Полтавской и Черкасской областях.