Атака "Шахедів": частина Одеси лишилася без світла

В Одесі фіксують проблеми з електропостачанням та зникнення світла у деяких районах під час ворожої повітряної атаки із застосуванням дронів-камікадзе. Перед тим у місті лунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думська".
Зазначається, що світло зникло після опівночі в районі Молдаванки та подекуди у центрі Одеси.
Також в місті пролунали повторні вибухи. В Одесі продовжується бойова робота по відбиттю дронової атаки, працюють сили та засоби протиповітряної оборони.
Раніше повідомлялося, що близько одинадцятої вечора 5 березня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Перед тим в командуванні Повітряних сил попереджали про рух дронів-камікадзе типу "Шахед" у напрямку міста. В Одесі також почали працювати сили та засоби протиповітряної оборони. Місцевих жителів просили залишатися в укриттях до завершення тривоги.
Вибухів у місті було кілька, і ворожа атака "Шахедів" продовжується. Військові ЗСУ попереджали також, що російські загарбники запускали у напрямку Одеси кілька груп дронів у кілька хвиль.
Так, о 00:15 в Силах оборони півдня України заявляли, що були зафіксовані кілька нових груп БпЛА з Чорного моря, що наближалися до Одеси.
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