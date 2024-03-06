Атака "Шахедів": частина Одеси лишилася без світла

Зазначається, що світло зникло після опівночі в районі Молдаванки та подекуди у центрі Одеси.

Також в місті пролунали повторні вибухи. В Одесі продовжується бойова робота по відбиттю дронової атаки, працюють сили та засоби протиповітряної оборони.

Нічна атака "Шахедів" по Одесі

Раніше повідомлялося, що близько одинадцятої вечора 5 березня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Перед тим в командуванні Повітряних сил попереджали про рух дронів-камікадзе типу "Шахед" у напрямку міста. В Одесі також почали працювати сили та засоби протиповітряної оборони. Місцевих жителів просили залишатися в укриттях до завершення тривоги.

Вибухів у місті було кілька, і ворожа атака "Шахедів" продовжується. Військові ЗСУ попереджали також, що російські загарбники запускали у напрямку Одеси кілька груп дронів у кілька хвиль.

Так, о 00:15 в Силах оборони півдня України заявляли, що були зафіксовані кілька нових груп БпЛА з Чорного моря, що наближалися до Одеси.