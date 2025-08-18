Атака "Шахедами" по Харкову: є загиблі, під завалами можуть бути люди

У понеділок вранці, 18 серпня, по Харкову завдали удару дронами-камікадзе. Один із "Шахедів" влучив у житловий будинок в Індустріальному районі міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова та Telegram мера міста Ігоря Терехова.
Внаслідок удару виникла масштабна пожежа, під завалами можуть залишатися люди.
За попередніми даними, п’ятеро мешканців вважаються зниклими.
Як повідомляють у ОВА, вже пʼятеро загиблих на місці ранкового удару РФ, 18 поранені.
Пошуково-рятувальна операція триває; на місці працюють пожежники, медики та служби порятунку.
"16-річний хлопчик став четвертою жертвою ранкової ворожої атаки на Харків. Тіло дитини було виявлено під завалами", - заявив Синєгубов.
У ніч на 18 серпня Харків зазнав чергової масованої атаки дронами-камікадзе. Перші вибухи пролунали близько 04:48.
Як повідомив мер міста Ігор Терехов, у Індустріальному районі один із "Шахедів" влучив у житлову багатоповерхівку, де спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив кілька поверхів одразу у двох під’їздах.
Через руйнування перекриттів виникла загроза обвалу, під завалами могли залишатися люди. На місці працювали рятувальні служби.
За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, серед постраждалих – дорослі та діти. Станом на ранок кількість поранених сягнула 18 осіб, серед них шестеро дітей віком від одного до 17 років.