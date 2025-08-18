Атака "Шахедами" по Харькову: есть погибшие, под завалами могут быть люди

Удар по Харькову

В ночь на 18 августа Харьков подвергся очередной массированной атаке дронами-камикадзе. Первые взрывы прозвучали около 04:48.

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, в Индустриальном районе один из "Шахедов" попал в жилую многоэтажку, где вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил несколько этажей сразу в двух подъездах.

Из-за разрушения перекрытий возникла угроза обвала, под завалами могли оставаться люди. На месте работали спасательные службы.

По данным председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, среди пострадавших - взрослые и дети. По состоянию на утро количество раненых достигло 18 человек, среди них шестеро детей в возрасте от одного до 17 лет.