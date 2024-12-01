Атака росіян на передмістя Дніпра: кількість поранених на ранок зросла

Російські війська атакували район Дніпровський район 30 листопада. На 1 грудня кількість постраждалих зросла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
За уточненою інформацією, через атаку на Дніпровський район постраждали 24 людини.
"У лікарнях перебувають 18 потерпілих, стан сімох залишається важким. На жаль, той ворожий удар забрав чотири життя. Співчуття рідним загиблих", - зазначив голова ОВА.
Увечері 30 листопада росіяни атакували передмістя Дніпра. Спочатку повідомлялося про вибух, який чули в обласному центрі, і пожежі. Загорілися магазин, багатоквартирний і приватний будинки.
Пізніше з'явилася інформація і про постраждалих та жертв через обстріл - троє людей загинули і ще 19 постраждали. Серед поранених - дитина. Пізніше кількість постраждалих зросла до 21, а жертв - до чотирьох.
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