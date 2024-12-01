Атака россиян на пригород Днепра: количество раненых на утро возросло

Обстрел Днепра и района

Вечером 30 ноября россияне атаковали пригород Днепра. Первоначально сообщалось о взрыве, который слышали в областном центре, и пожарах. Загорелись магазин, многоквартирный и частный дома.

Позже появилась информация и о пострадавших и жертвах из-за обстрела - три человека погибли и еще 19 пострадали. Среди раненых - ребенок. Позже число пострадавших возросло до 21, а жертв - до четырех.

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