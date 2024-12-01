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Атака россиян на пригород Днепра: количество раненых на утро возросло

Фото: из-за атаки РФ на Днепровский район 30 ноября ранены уже 24 человека (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали район Днепровский район 30 ноября. На 1 декабря количество пострадавших возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По уточненной информации, из-за атаки на Днепровский район 30 ноября пострадали 24 человека.

"В больницах находятся 18 пострадавших, состояние семерых остается тяжелым. К сожалению, тот вражеский удар унес четыре жизни. Соболезнования родным погибших", - отметил глава ОВА.

Обстрел Днепра и района

Вечером 30 ноября россияне атаковали пригород Днепра. Первоначально сообщалось о взрыве, который слышали в областном центре, и пожарах. Загорелись магазин, многоквартирный и частный дома.

Позже появилась информация и о пострадавших и жертвах из-за обстрела - три человека погибли и еще 19 пострадали. Среди раненых - ребенок. Позже число пострадавших возросло до 21, а жертв - до четырех.

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