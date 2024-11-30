Росія атакувала район міста Дніпро: горять магазин і багатоповерхівка, є загиблі

Увечері 30 листопада росіяни атакували район міста Дніпро. Повідомляється про вибух, який чули в обласному центрі, та пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лиська та "Дніпро Оперативний" .

Три особи загинули та ще 19 постраждали станом на даний момент. Серед поранених одна дитина - 11-річний хлопчик у лікарні у стані середньої тяжкості. Решту постраждалих також госпіталізували, шестеро з них - "важкі".

Як пише "Дніпро Оперативний", сигнал повітряної тривоги оголосили в області о 17:21. Попереджалося про ракетну небезпеку, приблизно через 20 хвилин у Дніпрі пролунав вибух.

Голова обласної ради Микола Лукашук повідомив, що надвечір у Дніпровському районі пролунав вибух. "Наслідки уточнюються", - додав він.

За словами Лисака, внаслідок ворожої атаки на Дніпровський район сталося три пожежі.

Нагадаємо, минулого тижня Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, в результаті постраждали двоє людей.

Як заявив російський диктатор Володимир Путін, ціллю був завод "Південмаш", а удар був завданий ракетою середньої дальності "Орешник". Багато експертів схиляються до того, що це була імітація ядерного удару, щоб залякати західних партнерів України та завадити постачанню озброєнь.

За даними української розвідки, "Орешник" - це проектна назва, сама система називається "Кедр". Ці балістичні ракети здатні летіти на швидкості понад 11 Махів. Імовірно, для того, щоб збивати їх потрібні системи типу американського THAAD або модернізовані Patriot.

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