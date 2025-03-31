Атака РФ по Запорізькій області: кількість постраждалих зросла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"До пʼяти зросла кількість поранених внаслідок ворожого удару по прифронтовій громаді. За медичною допомогою звернулися 47-річна жінка та 50-річний чоловік. Одна людина загинула", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про обстріл Запорізької області

Близько 17:51 у Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу. Глава ОВА поінформував, що існує загроза застосування керованих авіаційних бомб.

Після цього, менше ніж через годину стало відомо, що росіяни нанесли п'ять ударів КАБами по одній з громад області. Згодом Федоров показав фото та поінформував, що ворог вдарив по цивільних об'єктах, зокрема, зруйнував і пошкодив житлові будинки, а також заклади соціальної сфери.

Станом на 21:10 було відомо, що внаслідок обстрілу поранення отримали троє людей (зараз вже п'ятеро), і одна людина - загинула.

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