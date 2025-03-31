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Атака РФ по Запорожской области: количество пострадавших возросло

Понедельник 31 марта 2025 23:32
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Атака РФ по Запорожской области: количество пострадавших возросло Фото: спасатели на месте событий (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 31 марта, российские оккупанты обстреляли одну из прифронтовых общин Запорожской области. Сейчас количество пострадавших возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"До пяти возросло количество раненых в результате вражеского удара по прифронтовой громаде. За медицинской помощью обратились 47-летняя женщина и 50-летний мужчина. Один человек погиб", - говорится в сообщении.

Федоров уточнил, что враг в очередной раз атаковал гражданскую инфраструктуру.

Что известно об обстреле Запорожской области

Около 17:51 в Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Глава ОВА проинформировал, что существует угроза применения управляемых авиационных бомб.

После этого, менее чем через час стало известно, что россияне нанесли пять ударов КАБами по одной из общин области. Впоследствии Федоров показал фото и сообщил, что враг ударил по гражданским объектам, в частности, разрушил и повредил жилые дома, а также учреждения социальной сферы.

По состоянию на 21:10 было известно, что в результате обстрела ранения получили три человека (сейчас уже пятеро), и один человек - погиб.

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