Атака РФ по Запорожью: в городе есть раненые, один человек под завалами
Фото: спасатели и женщина на месте событий в Запорожье (t.me/ivan_fedorov_zp)
Вечером, 6 мая, российские оккупанты атаковали Запорожье дронами. В результате атаки известно о трех пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.
"Три человека получили ранения в результате атаки россиян на Запорожье. Предварительно, один человек находится под завалами разрушенного вражеским ударом дома. Поисково-спасательная операция продолжается", - говорится в сообщении в 23:24.
Федоров добавил, что детали атаки уточняются.
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