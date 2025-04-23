Атака РФ на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 42

Авіаудар по Запоріжжю

Нагадаємо, що у Запоріжжі вчора, 22 квітня, російські війська здійснили авіаудар по одному з районів міста.

О 11:29 було зафіксовано загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів), а вже через дві хвилини, о 11:31, надійшло повідомлення про вибухи в регіоні.

Вже через три години ДСНС повідомили, що внаслідок російських авіаударів КАБами по Запоріжжю постраждали 23 людини, з них 4 дитини та одна людина загинула.

Федоров уточнив, що серед постраждалих хлопчики 16, 14, 4 та 3 років у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Дітям надавалася уся необхідна допомога.

Детально про наслідки удару та що відбувається у Запоріжжі - читайте у матеріалі РБК-Україна.