Атака РФ на Запорожье: количество пострадавших возросло до 42

Авиаудар по Запорожью

Напомним, что в Запорожье вчера, 22 апреля, российские войска совершили авиаудар по одному из районов города.

В 11:29 была зафиксирована угроза применения управляемых авиационных бомб (КАБов), а уже через две минуты, в 11:31, поступило сообщение о взрывах в регионе.

Уже через три часа ГСЧС сообщили, что в результате российских авиаударов КАБами по Запорожью пострадали 23 человека, из них 4 ребенка и один человек погиб.

Федоров уточнил, что среди пострадавших мальчики 16, 14, 4 и 3 лет в больнице. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Детям оказывалась вся необходимая помощь.

Подробно о последствиях удара и что происходит в Запорожье - читайте в материале РБК-Украина.