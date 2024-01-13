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Атака РФ на Україну. Військові показали, як збивали ракети на півдні

Фото: в Миколаївській області було знешкоджено 2 крилаті ракети (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 13 січня, на території Миколаївської області було знешкоджено 2 ворожі крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь".

"Зранку 13 січня 2024 року в Миколаївській області підрозділами протиповітряної оборони Сил оборони півдня України знищено 2 російські крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55", - повідомили в ПС.

Крім цього військові повідомили про 2 протирадіолокаційні ракети Х-31П, які ворог спрямував по Миколаївщині. В Повітряних силах повідомили, що ці ракети втратили бойову спроможність у повітрі.

 

На відео можна побачити збиття крилатої ракети із ПЗРК воїном мобільної вогневої групи Херсонської зенітної ракетної бригади.

Атака на Україну 13 січня

Сьогодні зранку російські окупанти масовано атакували Україну ракетами різних типів. Повітряні сили повідомили, що було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони збили 8 ракет, понад 20 засобів не досягли своїх цілей.

Також на тлі російської атаки Польща підіймала у небо літаки. Порушень повітряного простору не було зафіксовано.

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МиколаївВійна Росії проти України