Атака РФ на Украину. Военные показали, как сбивали ракеты на юге

"Утром 13 января 2024 года в Николаевской области подразделениями противовоздушной обороны Сил обороны юга Украины уничтожено 2 российские крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55", - сообщили в ПС.

Кроме этого военные сообщили о 2 противорадиолокационных ракетах Х-31П, которые враг направил по Николаевщине. В Воздушных силах сообщили, что эти ракеты потеряли боевую способность в воздухе.

На видео можно увидеть сбивание крылатой ракеты с ПЗРК воином мобильной огневой группы Херсонской зенитной ракетной бригады.

Атака на Украину 13 января

Сегодня утром российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами разных типов. Воздушные силы сообщили, что было зафиксировано 40 средств воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны сбили 8 ракет, более 20 средств не достигли своих целей.

Также на фоне российской атаки Польша поднимала самолеты в небо. Нарушения воздушного пространства не были зафиксированы.

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