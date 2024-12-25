Атака РФ призвела до перебоїв з теплом: в яких областях проблеми

Фото: у низці областей України перебої з теплом після обстрілу (Віталій Носач, РБК-Україна)

У низці областей України фіксують проблеми з теплопостачанням після атаки РФ 25 грудня. Щонайменше у трьох регіонах перебої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем’єр-міністра з відновлення Олексія Кулебу в Telegram.