Атака РФ на Полтаву: враг бил по гражданской инфраструктуре и нефтегазовым объектам

Вечером, 27 марта, российские оккупанты массированно атаковали дронами Полтаву. Враг намеренно бил по гражданской инфраструктуре и нефтегазовым объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"Российские захватчики совершили очередное военное преступление - применив БпЛА типа "Shahed", массированно атаковали Полтаву. Целенаправленно били по гражданской инфраструктуре, жилой застройке и админзданиях предприятий нефтегазовой промышленности", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что Россия продолжает врать о своих устремлениях к миру, и умышленно продолжает нападать на гражданские объекты, подвергая опасности мирное население.

"Оккупанты ежедневно совершают военные преступления на территории Украины. Они не имеют сроков давности. Их фиксируют, документируют и передают в соответствующие международные институты. Наказание неотвратимо", - резюмировал Генштаб.