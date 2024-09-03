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Атака РФ на Полтаву: прокуратура відкрила справу про посягання на територіальну цілісність

Ілюстративне фото: у Полтаві кількість жертв перевищила 50 осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У Полтаві вже відомо, що внаслідок російського обстрілу загинула 51 людина. Розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними прокуратури, 3 вересня 2024 року збройні сили РФ завдали удару по місту Полтава, попередньо двома балістичними ракетами "Іскандер- М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню.

Станом на 18: 00 відомо про 51 загиблу людину та понад 200 поранених.

"Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки. Наразі на місці працюють рятувальники, слідчо-оперативна група та інші служби, триває розбір завалів. Кількість потерпілих уточнюється", - сказано у повідомленні.

Що передувало

Вранці вівторка, 3 вересня, о 09:08 у Полтаві пролунали два вибухи. Спочатку даних щодо удару не було, однак місцеві ЗМІ повідомили про потребу в донорах крові.

Згодом президент Володимир Зеленський розповів, що росіяни атакували Полтаву за допомогою балістичних ракет. Внаслідок цього було частково зруйновано будівлю Інституту зв'язку.

Детально про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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