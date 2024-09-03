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Атака РФ на Полтаву: прокуратура открыла дело о посягательстве на территориальную целостность

Иллюстративное фото: в Полтаве число жертв превысило 50 человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Полтаве уже известно, что в результате российских обстрелов погиб 51 человек. Начато досудебное расследование по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным прокуратуры, 3 сентября 2024 года вооруженные силы РФ нанесли удар по городу Полтава, предварительно двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу.

По состоянию на 18:00 известно о 51 погибшем человеке и более 200 раненых.

"Отчасти разрушено одно из зданий Института связи, больницу и близлежащие дома. Сейчас на месте работают спасатели, следственно-оперативная группа и другие службы, продолжается разбор завалов. Количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Утром вторника, 3 сентября, в 09:08 в Полтаве произошли два взрыва. Первоначально данных по удару не было, однако местные СМИ сообщили о необходимости доноров крови.

Впоследствии президент Владимир Зеленский рассказал, что россияне атаковали Полтаву с помощью баллистических ракет. В результате было частично разрушено здание Института связи.

Подробно о последствиях атаки – в материале РБК-Украина.

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