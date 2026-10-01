Атака РФ на Покрову: ППО збила понад 83% реактивних дронів

За даними військових, атака тривала з 06:30 до 18:00.

Загалом противник випустив по території України 97 ударних БпЛА різного типу, серед яких 66 - реактивні, а також дрони типу "Гербера".

Силам ПВО вдалося збити та подавити 78 безпілотників. При цьому 55 із приземлених цілей були саме реактивними дронами, що становить понад 83% від їхньої загальної кількості.

Станом на 18:00 у повітряному просторі України залишалося близько 10 ударних БпЛА.

Військові закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.