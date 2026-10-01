Атака РФ на Покрову: ПВО сбила более 83% реактивных дронов

По данным военных, атака продолжалась с 06:30 до 18:00.

В общей сложности противник выпустил по территории Украины 97 ударных БпЛА разного типа, среди которых 66 - реактивные, а также дроны типа "Гербера".

Силам ПВО удалось сбить и подавить 78 беспилотников. При этом 55 из приземленных целей были реактивными дронами, что составляет более 83% от их общего количества.

На 18:00 в воздушном пространстве Украины оставалось около 10 ударных БпЛА.

Военные призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.