Атака РФ на Київ: в столиці частково змінили рух громадського транспорту

У ніч проти 21 липня Київ зазнав ворожого обстрілу дронами та ракетами. У зв’язку з цим рух громадського транспорту в столиці частково змінено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА) у Telegram .

Столична влада просить пасажирів зважати на зміни та слідкувати за оновленнями. Про подальше відновлення чи додаткові зміни руху буде повідомлено окремо.

№№19, 35 - по вул. Олени Теліги, Вадима Гетьмана, Чоколівському бульвару, далі – за власним маршрутом;

Зазначається, що деякі маршрути автобусів, тролейбусів і трамваїв курсують лише до певних ділянок або об’їжджають небезпечні зони.

Атака на Київ 21 липня

Цієї ночі російська армія обстріляла Київ ударними дронами та балістичними ракетами.

Внаслідок атаки частково пошкоджено наземну частину станції метрополітену "Лук'янівська" - її закрили як на вхід, так і на вихід. Наразі відомо, що поїзди проїжджають без зупинки. Водночас всі інші станції працюють у звучному режимі.

Детальніше про те, як на ранок виглядає Лукʼянівка - дивіться у репортажі РБК-Україна.

Також ми зібрали в окремому матеріалі все, що відомо про комбіновану атаку на столицю станом на зараз.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram