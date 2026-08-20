Атака РФ на Київ обірвала життя вже 12 людей

"Ще один поранений помер у лікарні. 12 загиблих у столиці на цей час", - підтвердив мер о 08:18.

За його словами, 7 людей загинули в Соломʼянському районі.

Згідно з останніми даними, постраждали 34 мешканці столиці.

Кличко розповів, що в Дарницькому районі зафіксовані пошкодження нежитлових та складських будівель.

У Святошинському районі внаслідок атаки пошкоджені приміщення на території нежитлової забудови. Крім того, там виникла пожежа у складських приміщеннях.

У Солом'янському районі уламки пошкодили верхні поверхи 9-поверхового житлового будинку, після чого там спалахнула пожежа. Рятувальники вже її загасили. Також у чотирьох житлових будинках поблизу вибило вікна.

Ще за однією адресою уламки спричинили загоряння 4-поверхової будівлі на рівні верхніх поверхів.

Крім того, у Солом'янському районі пошкоджені школа та будівля дитячої лікарні. У медзакладі вибило вікна, а на його території загорілися автомобілі. Пожежу ліквідували. Також пошкоджені гаражі.

Наразі у столиці тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

"Досі в столиці триває й повітряна тривога! Залишайтеся у безпечних місцях до відбою!", - закликав Кличко.

Він також заявив, що 21 серпня в Києві оголошено Днем жалоби в памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Також мер попередив, що будуть заборонені будь-які розважальні заходи.