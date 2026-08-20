Атака РФ на Киев оборвала жизни уже 12 человек

"Еще один раненый умер в больнице. 12 погибших в столице на данный момент", - подтвердил мэр в 08:18.

По его словам, 7 человек погибли в Соломенском районе.

Согласно последним данным, пострадали 34 жителя столицы.

Кличко рассказал, что в Дарницком районе зафиксированы повреждения нежилых и складских построек.

В Святошинском районе в результате атаки повреждены помещения на территории нежилой застройки. Кроме того, там возник пожар в складских помещениях.

В Соломенском районе обломки повредили верхние этажи 9-этажного жилого дома, после чего вспыхнул пожар. Спасатели уже его потушили. Также в четырех жилых домах выбило окна.

Еще по одному адресу обломки повлекли загорание 4-этажного здания на уровне верхних этажей.

Кроме того, в Соломенском районе повреждены школа и здание детской больницы. В медучреждении выбило окна, а на его территории загорелись автомобили. Пожар был ликвидирован. Также повреждены гаражи.

В настоящее время в столице продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

"До сих пор в столице продолжается и воздушная тревога! Оставайтесь в безопасных местах до отбоя!", - призвал Кличко.

Он также заявил, что 21 августа в Киеве объявлен Днем траура в память о жертвах массированной атаки врага на столицу. Также мэр предупредил, что будут запрещены какие-либо развлекательные мероприятия.