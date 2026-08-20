Атака РФ на Киев оборвала жизни уже 12 человек

Уже 12 человек погибли в результате ночной атаки России на Киев 20 августа.
Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Телеграмм.
"Еще один раненый умер в больнице. 12 погибших в столице на данный момент", - подтвердил мэр в 08:18.
По его словам, 7 человек погибли в Соломенском районе.
Согласно последним данным, пострадали 34 жителя столицы.
Кличко рассказал, что в Дарницком районе зафиксированы повреждения нежилых и складских построек.
В Святошинском районе в результате атаки повреждены помещения на территории нежилой застройки. Кроме того, там возник пожар в складских помещениях.
В Соломенском районе обломки повредили верхние этажи 9-этажного жилого дома, после чего вспыхнул пожар. Спасатели уже его потушили. Также в четырех жилых домах выбило окна.
Еще по одному адресу обломки повлекли загорание 4-этажного здания на уровне верхних этажей.
Кроме того, в Соломенском районе повреждены школа и здание детской больницы. В медучреждении выбило окна, а на его территории загорелись автомобили. Пожар был ликвидирован. Также повреждены гаражи.
В настоящее время в столице продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.
"До сих пор в столице продолжается и воздушная тревога! Оставайтесь в безопасных местах до отбоя!", - призвал Кличко.
Он также заявил, что 21 августа в Киеве объявлен Днем траура в память о жертвах массированной атаки врага на столицу. Также мэр предупредил, что будут запрещены какие-либо развлекательные мероприятия.
Как сообщало РБК-Украина, ночью 20 августа российские войска совершили атаку на Киев с применением баллистических ракет.
Впоследствии стало известно, что "Укрзализныця" изменила маршруты поездов из-за ночной атаки на столицу.