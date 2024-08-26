Атака РФ на Київ: на підступах до столиці було знищено майже 20 дронів

За даними відомства, сигнал повітряної тривоги у Києві сьогодні сумарно тривав 8 з половиною годин.

Зокрема, протягом ночі було знищено до десятка ворожих дронів. Та приблизно така сама кількість - під час денної атаки дронів.

"Загалом було виявлено та знищено майже 20 безпілотників ворога, які прямували на столицю. Бойова робота велася на підступах до Києва", - сказано у повідомленні.

Масований обстріл 26 серпня

У понеділок вранці, 26 серпня, Росія провела чергову масовану атаку на Україну. Повітряні сили України повідомляють, що росіяни піднімали в повітря десять стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а також виводили ракетоносії в Чорне море.