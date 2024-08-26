Атака РФ на Київ: на підступах до столиці було знищено майже 20 дронів

З ранку понеділка, 26 серпня, Російська Федерація завдавала ударів по Україні. Однією з цілей була столиця - Київ, де сигнал повітряної тривоги сумарно тривав понад 8 годин.
Про це повідомляж РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.
За даними відомства, сигнал повітряної тривоги у Києві сьогодні сумарно тривав 8 з половиною годин.
Зокрема, протягом ночі було знищено до десятка ворожих дронів. Та приблизно така сама кількість - під час денної атаки дронів.
"Загалом було виявлено та знищено майже 20 безпілотників ворога, які прямували на столицю. Бойова робота велася на підступах до Києва", - сказано у повідомленні.
У понеділок вранці, 26 серпня, Росія провела чергову масовану атаку на Україну. Повітряні сили України повідомляють, що росіяни піднімали в повітря десять стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а також виводили ракетоносії в Чорне море.
Під час атаки однією з цілей росіян була столиця України - Київ. Вже відомо, що у Київській області внаслідок обстрілів було пошкоджено два енергооб'єкти. Через обстріл "Укренерго" дало розпорядження ввести екстрені відключення світла.
Керівник ЦПД РНБО Олександр Коваленко підтвердив інформацію щодо влучання в греблю ГЕС у Вишгороді під Києвом.
"Щодо греблі Київської ГЕС - загроз немає. Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати з Херсонщиною не варто - там був підрив зсередини", - написав він.
Також відомо, що ППО у Києві знищила приблизно півтора десятка ракет.
Про те, чим важлива Київська ГЕС для енергетики України - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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