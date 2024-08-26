Атака РФ на Киев: на подступах к столице было уничтожено почти 20 дронов

С утра понедельника, 26 августа, Российская Федерация наносила удары по Украине. Одной из целей была столица – Киев, где сигнал воздушной тревоги суммарно длился более 8 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

По данным ведомства, сигнал воздушной тревоги в Киеве сегодня суммарно продолжался 8,5 часов.

В частности, в течение ночи было уничтожено до десятка вражеских дронов. Но примерно такое же количество – во время дневной атаки дронов.

"В общей сложности было обнаружено и уничтожено почти 20 беспилотников врага, которые направлялись на столицу. Боевая работа велась на подступах к Киеву", - говорится в сообщении.

Массированный обстрел 26 августа

В понедельник утром, 26 августа, Россия провела очередную массированную атаку на Украину. Воздушные силы Украины сообщают, что россияне поднимали в воздух десять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а также выводили ракетоносители в Черное море.