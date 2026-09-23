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Атака РФ на Київ: кількість жертв зростає, постраждалих понад 20

13:27 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: У столиці знову зростає кількість жертв і потерпілих (dsns_kyiv)

Щонайменше двоє людей загинули, ще 22 постраждали внаслідок російських ударів по Києву 23 вересня.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"Уже дві жертви атаки ворога на столицю. Один чоловік помер у лікарні, ще один загинув", - написав міський голова.

За його словами, станом на 13:06 постраждали щонайменеш 22 мешканці міста.

Згідно з останніми даними, 16 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Оновлено о 13:40

Кличко повідомив, що кількість потерпілих зросла до 25 осіб.

"17 із них перебувають в лікарнях", - уточнив він.

Про перші наслідки російських ударів по Києву стало відомо ще вранці. Так, у Солом'янському районі уламки БпЛА впали між житловими будинками.

Наслідки атаки РФ на Київ 23 вересня (Фото: dsns_kyiv)

Також унаслідок атаки сталося загоряння на території транспортного підприємства. Пізніше стало відомо про падіння безпілотника на будівлю магазину та влучання БпЛА у дев'ятиповерхову нежитлову будівлю на рівні четвертого поверху.

Наслідки атаки РФ на Київ 23 вересня (Фото: dsns_kyiv)

У Голосіївському районі зафіксували пожежу в складських приміщеннях, а також влучання БпЛА в АЗС.

Крім того, безпілотник упав на чотириповерховий бізнес-центр, дах нежитлової будівлі та територію об'єкта транспортної інфраструктури.

Наслідки атаки РФ на Київ 23 вересня (Фото: dsns_kyiv)

У Дарницькому районі зафіксували влучання в об'єкт транспортної інфраструктури. Також через атаку загорівся дах однієї з АЗС.

Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих, усіх госпіталізували. Двоє поранених перебували у тяжкому стані. Згодом кількість постраждалих зросла до восьми. Один із госпіталізованих у тяжкому стані помер у лікарні.

Наслідки атаки РФ на Київ 23 вересня (Фото: dsns_kyiv)

Атака російських БпЛА на Київ триває. Мешканців столиці закликають перебувати в безпечних місцях.

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КиївВіталий КличкоАтака дронів